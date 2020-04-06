Раде предлагают усилить ответственность за самовольное выжигание растительности

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте ВР
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №3307 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Проект внесли в Раду в понедельник, 6 апреля. Его авторы - два нардепа от фракции "Слуга народа".
Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность. В частности, в ведомстве предупредили об ужасных последствиях таких действий. Кроме того, ликвидация таких пожаров отличается от других продолжительностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов.
Как писало РБК-Украина ранее, в Житомирской области третий день продолжается лесной пожар из-за перекидывания огня с горящей сухой травы.
Также горит лес в Чернобыльской зоне. Спасатели также тушат очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара.