ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предлагают усилить ответственность за самовольное выжигание растительности

Новости » Политика     06.04.2020 - 16:23
Раде предлагают усилить ответственность за самовольное выжигание растительности
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте ВР

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №3307 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект внесли в Раду в понедельник, 6 апреля. Его авторы - два нардепа от фракции "Слуга народа".

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность. В частности, в ведомстве предупредили об ужасных последствиях таких действий. Кроме того, ликвидация таких пожаров отличается от других продолжительностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Житомирской области третий день продолжается лесной пожар из-за перекидывания огня с горящей сухой травы.

Также горит лес в Чернобыльской зоне. Спасатели также тушат очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара.

В Кабмине призывают украинцев не сжигать сухую растительность Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла дело
Новости Украины Верховная Радапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь