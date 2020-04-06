ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомирской области третий день горит лес

Новости » Происшествия     06.04.2020 - 11:42
В Житомирской области третий день горит лес
Фото: лесной пожар в Житомирской области zt.dsns.gov.ua)

К ликвидации последствий лесного пожара привлечена авиация ГСЧС

В Житомирской области третий день продолжается лесной пожар из-за переброса огня с горящей сухой травы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

В частности, сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/сек усложнил ситуацию, в результате чего вчера пожар набрал больших масштабов и распространился на территорию Базарского лесничества ГП "Народицкое СЛГ" Народичского района.

"По состоянию на 6:00 пожар не локализован, остается горение тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади 15 га", - говорится в сообщении.

На ликвидации последствий лесного пожара работают 72 спасателя и 17 единиц техники Кроме того, привлечено авиацию ГСЧС Украины. В частности, вчера самолетом АН 32-П сделано 4 сброса воды.

Напомним, кроме того, горит лес в Чернобыльской зоне. Спасатели также гасят очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Отметим, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составила 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию. И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов подчеркивал, что ситуация с ликвидацией возгорания сложная, поскольку ее тушение осложняет повышенный радиационный фон.

Загазованность воздуха в Киеве: ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали подробности тушения
Новости Украины пожарлесЖитомир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь