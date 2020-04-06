Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла дело

Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ

По факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, по состоянию на 10 часов утра 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

Фото: пожар в зоне отчуждения (kv.npu.gov.ua)

Отметим, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Спасатели привлекли к тушению авиацию. И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов подчеркивал, что ситуация с ликвидацией возгорания сложная, поскольку ее тушение осложняет повышенный радиационный фон.

Добавим, в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. В ГСЧС сообщают, что как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.