Раде предлагают унифицировать правила предоставления потребителям информации о продуктах

Проектом запрещается приписывание пищевым продуктам лечебных свойств

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №8450 "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Соответствующий проект закона был зарегистрирован в парламенте 7 июня 2018 года.

"Проект закона будет способствовать унификации правил предоставления потребителям информации о пищевых продуктах, обеспечению правовой определенности и уменьшению административного бремени на операторов рынка, ответственных за информацию о пищевых продуктах, а также положительно повлияет на обеспечение интересов граждан путем введения требований о предоставлении точной, достоверной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах", - говорится в пояснительной записке.

Так, проектом четко регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах.

В частности, запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

"Учитывая то, что определенные ингредиенты или другие вещества или продукты (такие как вспомогательные вещества для переработки) могут вызвать у некоторых людей аллергические реакции или непереносимость, проектом закона предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость", - подчеркивают авторы проекта закона.

Учитывая то, что замораживание и последующее размораживание определенных пищевых продуктов, особенно мясных и рыбных продуктов, ограничивает возможности их дальнейшего использования и может влиять на их безопасность, вкусовые и физические свойства, законопроектом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию.

Кроме того, проектом закона предусмотрен отход от требования об обязательном предоставлении информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке, или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке, или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию для удовлетворения требований о маркировке.

Напомним, ранее парламент поддержал в первом чтении законопроект №3871 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов".