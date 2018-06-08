Раді пропонують уніфікувати правила надання споживачам інформації про продукти

Проектом забороняється приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті 7 червня 2018 року.

"Проект закону сприятиме уніфікації правил щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів, забезпеченню правової визначеності та зменшенню адміністративного тягаря на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти, а також позитивно впливатиме на забезпечення інтересів громадян шляхом запровадження вимог щодо надання точної, достовірної та зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти", - сказано у пояснювальній записці.

Так, проектом чітко регулюються обов’язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації по харчові продукти.

Зокрема, забороняється використання інформації, що може ввести споживача в оману, особливо у частині властивостей і характеристик харчових продуктів та наслідків їх споживання, а також у частині приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів.

"З огляду на те, що певні інгредієнти або інші речовини або продукти (такі як допоміжні речовини для переробки) можуть спричинити в деяких людей алергічні реакції або непереносимість, проектом закону передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин чи продуктів, які, як свідчать дані проведених наукових досліджень, спричиняють алергічні реакції або непереносимість", - підкреслюють автори проекту закону.

З огляду на те, що заморожування та подальше розморожування певних харчових продуктів, особливо м’ясних і рибних продуктів, обмежує можливості їх подальшого використання і може мати вплив на їх безпечність, смакові та фізичні властивості, законопроектом встановлюється вимога щодо надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт розморожуванню.

Крім того, проектом закону передбачено відхід від вимоги щодо обов’язкового надання інформації про поживну цінність стосовно певних категорій харчових продуктів, які не піддавалися переробці, або щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним чинником прийняття споживачами рішень про їх купівлю, або площа упаковки яких є надто малою, щоб вмістити всю інформацію для задоволення вимог до маркування.

Нагадаємо, раніше парламент підтримав у першому читанні законопроект №3871 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів".