В Раде предлагают создать пожарную охрану из добровольцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Пожарно-спасательные подразделения образуются:

органами местного самоуправления - из числа лиц, постоянно проживающих на соответствующей территории;

общественными организациями - из числа членов этих организаций, постоянно проживающих на соответствующей территории;

субъектами хозяйствования - из числа их работников.

Кто может вступить в пожарную охрану:

Членами добровольной пожарной охраны могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящихся в Украине на законных основаниях, достигшие 18 лет, имеющие полную гражданскую дееспособность, способные по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности и прошли соответствующую подготовку.

В состав пожарной охраны также могут войти несовершеннолетние лица с письменного согласия их родителей (усыновителей, попечителей).

Обязанности членов пожарной охраны:

участвовать в осуществлении мероприятий по предотвращению возникновения пожаров, их тушения, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;

сообщать ГСЧС о выявленных нарушениях установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности;

выполнять законные требования руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и/или руководителя тушения пожара;

соблюдать установленные требования безопасности и охраны труда при осуществлении мероприятий по предотвращению возникновения пожаров, их тушения, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ.

Члены добровольной пожарной охраны должны обязательно пройти медицинский осмотр. Они также подлежат обязательному личному страхованию за счет средств местного самоуправления.

На период привлечения людей к тушению пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, прохождения подготовки за ними сохраняется рабочее место (должность) и средний заработок (стипендия) по основному месту работы (учебы).

Членам пожарной охраны может выплачиваться вознаграждение за счет средств местного бюджета, субъектов хозяйствования, общественных организаций и других не запрещенных законодательством источников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для реагирования на пожары, в частности, в сельской местности подразделения ГСЧС иногда преодолевают расстояния свыше 40 км, а время прибытия в отдельных населенных пунктов может составлять более 45 минут, что значительно превышает нормативно определенный 20-минутный срок прибытия. В таких случаях подразделения прибывают на пепелище, когда тушить уже почти нечего. Именно поэтому и предлагается создать дополнительное подразделение.