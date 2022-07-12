ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина подписала меморандум со спасательными службами четырех стран

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 21:40
Украина подписала меморандум со спасательными службами четырех стран Фото: Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Представители спасательных служб Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Целью этого меморандума о взаимопонимании является сотрудничество сторон по практической поддержке в условиях внешней вооруженной агрессии. А также относительно восстановления, усовершенствования и развития единой государственной системы гражданской защиты Украины.

"Это те страны, которых не приходилось что-то просить. Они сами помогали нам автомобилями, инструментом, одеждой и сегодня они здесь для того, чтобы увидеть с чем столкнулась Украина, отстаивая не только свою независимость, но и независимость всей Европы", - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Еще одна ключевая цель меморандума - способность к готовности и реагированию на пожары и другие чрезвычайные стуации. А также интеграция в соответствующие системы европейского союза.

"Я надеюсь на стратегию безопасности среды, которую мы будем формировать вместе после войны. Это касается безопасного формирования территорий не только Украины, но и Европы", - заявил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

Напомним, с Израиля в Украину будет отправлено полторы тысячи защитных шлемов и столько же бронежилетов, сотни скафандров для разминирования, тысяча противогазов и десятки систем для фильтрации воздуха от ядовитых газов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины ГСЧС
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит