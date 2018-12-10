Раде предлагают не штрафовать украинцев за ввезенные для нужд ООС "евробляхи"

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Раду внесли два новых законопроекта о "евробляхах"

В Верховной раде Украины зарегистрированы два законопроекта №9382 и №9383, которыми предлагается освободить от ответственности граждан, которые ввезли нерастаможенные машины на еврономерах для нужд Операции объединенных сил (ООС), и военных, получивших такой транспорт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Соответствующие документы были внесены в парламент 7 декабря. Их авторы - внефракционные нардепы.

Авторы в пояснительной записке подчеркивают, что от реализации одобренных Радой законов на практике волонтеры понесут административную ответственность и будут вынуждены уплатить соответствующие таможенные, налоговые и другие платежи за транспортные средства, которыми фактически не обладают и не располагают.

"Согласно принятым законодательным актам, за помощь военным, защищающим Украину... волонтеров государство "отблагодарит" достаточно строгим наказанием. Именно для освобождения указанной категории волонтеров от административной ответственности, а также от взимания таможенных, налоговых и других платежей, а также освобождения подразделений военных формирований Украины, которым были переданы соответствующие транспортные средства, от таможенных, налоговых и других платежей и были разработаны данные проекты законов", - говорится в записке.

Так, предлагается освободить от будущих санкций тех владельцев "евроблях", которые до 25 ноября 2018 года передали в установленном порядке свои авто для нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, СБУ или иным государственным формированиям, которые принимают непосредственное участие в АТО/ООС.

Также предусматривается разрешить государственным органам растамаживать такие автомобили без каких-либо налогов.

При этом упомянутые нормы предлагается распространить только на легковые автомобили (категория УКТ ЗЕТ 8703). Кроме этого, предлагается все конфискованные "евробляхи" (по статьям 470 и 480 ТКУ) передавать ВСУ и другим подразделениям, принимающим непосредственное участие в ООС.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что в Раде не рассматривают возможность продления периода для растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, по состоянию на понедельник, 3 декабря, в Украине растаможили 244 автомобиля на "еврономерах".

Агентство ранее также сообщало, что первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.

Так, 23 ноября глава государства Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 о новой модели налогообложения легковых автомобилей и ужесточении штрафов за нарушение сроков растаможки "евроблях" соответственно. Данные законы парламент одобрил 8 ноября.