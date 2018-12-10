Раді пропонують не штрафувати українців за ввезені для потреб ООС "євробляхи"

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Раду внесли два нові законопроекти про "євробляхи"

У Верховній раді України зареєстровані два законопроекти №9382 та №9383, якими пропонується звільнити від відповідальності громадян, які ввезли нерозмитнені автівки на єврономерах для потреб Операції об'єднаних сил (ООС), та військових, які отримали такий транспорт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Відповідні документи були внесені у парламент 7 грудня. Їх автори - позафракційні нардепи.

Автори у пояснювальній записці підкреслюють, що від реалізації схвалених Радою законів на практиці волонтери понесуть адміністративну відповідальність та будуть змушені сплатити відповідні митні, податкові та інші платежі за транспортні засоби, якими фактично не володіють та не розпоряджаються.

"Відповідно до прийнятих законодавчих актів, за допомогу військовим, що захищають Україну… волонтерам держава "віддячить" досить суворим покаранням. Саме для звільнення вказаної категорії волонтерів від адміністративної відповідальності, а також від справляння митних, податкових та інших платежів, а також звільнення підрозділів військових формувань України, яким було передано відповідні транспортні засоби, від митних, податкових та інших платежів і було розроблено дані проекти закону", - сказано у записці.

Так, пропонується звільнити від майбутніх санкцій тих власників "євроблях", які до 25 листопада 2018 передали у встановленому порядку свої авто для потреб Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, СБУ чи іншим державним формуванням, які приймають безпосередню участь в АТО/ООС.

Також передбачається дозволити державним органам розмитнювати такі автомобілі без будь-яких податків.

При цьому згадані норми пропонується поширити лише на легкові автівки (категорія УКТ ЗЕТ 8703). Окрім цього, пропонується усі конфісковані "євробляхи" (за статтями 470 та 480 МКУ) передавати ЗСУ та іншим підрозділам, які беруть безпосередню участь у ООС.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що в Раді не розглядають можливість продовження періоду для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, станом на понеділок, 3 грудня, в Україні розмитнили 244 автомобіля на "єврономерах".

Агентство раніше також повідомляло, що першу "евробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.

Так, 23 листопада глава держави Петро Порошенко підписав законопроекти №8487 і №8488 про нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилення штрафів за порушення термінів розмитнення "евроблях" відповідно. Дані закони парламент схвалив 8 листопада.