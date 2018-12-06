В Раде не планируют увеличивать льготный период растаможки "евроблях"

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Южанина подчеркнула, что вопрос продления льготного периода растаможки не рассматривается

В Верховной раде не рассматривают возможность продления периода для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Следует отметить, что временный порядок растаможивания автомобилей на "евробляхах" был утвержден в ходе заседания Кабмина 28 ноября.

"Вопрос продления льготного периода растаможки не рассматривается. Я уже объяснила этот вопрос. Если не успевают - успеют. Есть 180 дней. После льготного режима будет нельготный режим", - заявила Южанина.

Напомним, в Государственной фискальной службе сообщили, что по состоянию на понедельник, 3 декабря, в Украине растаможили 244 автомобиля на "еврономерах".

Как писало РБК-Украина ранее, первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.

В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% -ной скидкой.

Так, 23 ноября глава государства Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 о новой модели налогообложения легковых автомобилей и ужесточении штрафов за нарушение сроков растаможки "евроблях" соответственно. Данные законы парламент одобрил 8 ноября.