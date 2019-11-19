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В Раде предлагают разрешить украинцам менять отчество

Новости » Политика     19.11.2019 - 15:34
В Раде предлагают разрешить украинцам менять отчество
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авторами законопроекта выступили депутаты от "Слуги народа"

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект № 2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами законопроекта выступили депутаты из фракции "Слуга народа".

В документе предлагается закрепить норму, согласно которой физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право изменить не только имя и фамилию, но и отчество.

В тоже время, лица, которым исполнилось четырнадцать лет, имеют право изменить отчество с согласия родителей.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Гарнага против Украины.

Решение Европейского суда по правам человека является обязательными к исполнению в соответствии со статьей 2 закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" и статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу для Украины 11 сентября 1997 года.

Невыполнение решений Европейского суда по правам человека может привести к международно-политической ответственности.

Согласно действующему законодательству, граждане Украины могут изменить только имя и фамилию.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

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