У Раді пропонують дозволити українцям міняти по батькові

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Авторами законопроекту виступили депутати від "Слуги народу"

У Верховній раді України зареєстровано законопроект № 2450 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти про право фізичної особи на зміну по батькові". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Авторами законопроекту виступили депутати з фракції "Слуга народу".

В документі пропонується закріпити норму, відповідно до якої фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право змінити не лише ім'я та прізвище, але й по батькові.

У теж час, особи, яким виповнилося чотирнадцять років, мають право змінити по батькові за згодою батьків.

Згідно пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Гарнага проти України.

Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими до виконання у відповідності зі статтею 2 закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та статті 46 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка набрала чинності для України 11 вересня 1997 року.

Невиконання рішень Європейського суду з прав людини може призвести до міжнародно-політичної відповідальності.

Згідно з чинним законодавством, громадяни України можуть змінити тільки ім'я і прізвище.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

Крім того, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.