UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Раде предлагают профинансировать из госбюджета реставрацию памяток нацзначения

Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают профинансировать из государственного бюджета реставрацию памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности. Это предусматривает законопроект №5551.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Законопроект №5551, недавно зарегистрированный в парламенте, позволит профинансировать из госбюджета в рамках президентской программы "Большая реставрация" памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Пока же в Большую реставрацию могут попасть только достопримечательности, которые находятся в государственной собственности и принадлежащие Министерству культуры и информационной политики.

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что из-за существующих в настоящее время законодательных ограничений сейчас значительное количество важных исторических объектов в собственности общин не смогли войти в список Большой реставрации.

По ее словам, в перечень объектов на реставрацию не могли включить памятки, не имеющие необходимой проектно-сметной документации.

Напомним, Верховной раде предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.

Как писало РБК-Украина, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина, и прокуратура уже открыла уголовное производство.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он потребовал от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радапамятка