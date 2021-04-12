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Снос дома Уткина в Киеве: Ткаченко требует выяснить, кто выдал разрешение

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 11:57
Снос дома Уткина в Киеве: Ткаченко требует выяснить, кто выдал разрешение Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он требует от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.

Об этом он заявил в своем Telegram.

"Снос исторического здания купца Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурного опорного плана города, входит в исторический ареал застройки города", - отметил Ткаченко.

По его словам, его министерство не выдавало разрешение на снос дома и застройку и уже проводит проверку.

"Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что застройщик в центре Киева снес исторический дом купца Уткина, и прокуратура уже открыла уголовное производство. Доходным домом возле железнодорожного вокзала в начале XX века владел купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок.

РБК-Украина также писало, почему земля в Киевской области дорожает в течение последнего года, несмотря на общую ситуацию в экономике из-за карантина и пандемии.

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