Снос дома Уткина в Киеве: Ткаченко требует выяснить, кто выдал разрешение

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он требует от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.

Об этом он заявил в своем Telegram .

"Снос исторического здания купца Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурного опорного плана города, входит в исторический ареал застройки города", - отметил Ткаченко.

По его словам, его министерство не выдавало разрешение на снос дома и застройку и уже проводит проверку.

"Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания", - добавил министр.