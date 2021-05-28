Раді пропонують профінансувати з держбюджету реставрацію пам’яток нацзначення

Верховній раді пропонують профінансувати з державного бюджету реставрацію пам’яток національного значення, що перебувають у комунальній власності. Це передбачає законопроект №5551.
"Законопроект №5551, нещодавно зареєстрований у парламенті, дозволить профінансувати з держбюджету в рамках президентської програми "Велика реставрація" пам’ятки національного значення, що перебувають у комунальній власності", - сказано у повідомленні.
Наразі ж до Великої реставрації можуть потрапити лише пам’ятки, які перебувають у державній власності та які належать Міністерству культури та інформаційної політики.
Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук підкреслила, що через існуючі нині законодавчі обмеження зараз значна кількість важливих історичних об’єктів у власності громад не змогла увійти до списку Великої реставрації.
За її словами, до переліку об’єктів на реставрацію не могли включити пам’ятки, які не мали необхідної проєктно-кошторисної документації.
Нагадаємо, Верховній раді пропонують значно посилити покарання за знищення культурної спадщини. У парламенті зареєстрували відповідні законопроекти №4561 і №4562.
Як писало РБК-Україна, забудовник у центрі Києва зніс історичний будинок купця Уткіна, і прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.
Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на знесення будинку Уткіна в Києві. Він зажадав від правоохоронців з'ясувати, хто дав на це дозвіл.