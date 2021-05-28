Раді пропонують профінансувати з держбюджету реставрацію пам’яток нацзначення

"Законопроект №5551, нещодавно зареєстрований у парламенті, дозволить профінансувати з держбюджету в рамках президентської програми "Велика реставрація" пам’ятки національного значення, що перебувають у комунальній власності", - сказано у повідомленні.

Наразі ж до Великої реставрації можуть потрапити лише пам’ятки, які перебувають у державній власності та які належать Міністерству культури та інформаційної політики.

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук підкреслила, що через існуючі нині законодавчі обмеження зараз значна кількість важливих історичних об’єктів у власності громад не змогла увійти до списку Великої реставрації.

За її словами, до переліку об’єктів на реставрацію не могли включити пам’ятки, які не мали необхідної проєктно-кошторисної документації.