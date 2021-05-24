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Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией: появился текст постановления

Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают признать радикальную исламскую организацию ХАМАС террористической. Текст соответствующего проекта постановления №5530 появился на сайте ВР.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Категорически осудить обстрелы государства Израиль радикальной исламской организацией ХАМАС с территории сектора Газа, которые привели к гибели, ранениям и увечиям людей", - говорится в тексте постановления.

Предлагается призывать ХАМАС и других боевиков, включая боевиков палестинского исламского джихада, прекратить все провокационные действия и акты насилия, в том числе осуществляемые с использованием зажигательных устройств, доставляемых по воздуху.

"Принять меры по препятствию деятельности на территории Украины радикальной исламской организации ХАМАС и противодействию финансированию ее террористической деятельности в мире", - указано в документе.

Для реализации постановления нардепы хотят поручить генеральному прокурору Украины немедленно обратиться в суд с заявлением о признании деятельности радикальной исламской организации ХАМАС террористической и о привлечении ее к ответственности.

"Кабинету министров в месячный срок разработать и подать в Верховную раду проект закона о порядке признания организаций, действующих на территории иностранных государств, террористическими и последствиях такого признания", - отмечается в проекте.

Напомним, ранее Украина отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Киев надеется, что удастся достичь мира на Ближнем Востоке.

Как писало РБК-Украина, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа.

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