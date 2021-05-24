Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією: з'явився текст постанови

"Категорично засудити обстріли держави Ізраїль радикальною ісламською організацією ХАМАС з території Сектора Гази, що призвели до загибелі, поранень та каліцтв людей", - сказано у тексті постанови.

Пропонується закликати ХАМАС та інших бойовиків, включаючи бойовиків палестинського ісламського джихаду, припинити всі провокаційні дії і акти насильства, в тому числі які здійснюються з використанням запалювальних пристроїв, що доставляються повітрям.

"Вжити заходів по перешкоджанню діяльності на території України радикальної ісламської організації ХАМАС та протидії фінансуванню її терористичної діяльності у світі", - вказано у документі.

Для реалізації постанови нардепи хочуть доручити генеральному прокурору України негайно звернутися до суду із заявою про визнання діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС терористичною та про притягнення її до відповідальності.

"Кабінету міністрів у місячний строк розробити та подати до Верховної ради проект закону про порядок визнання організацій, що діють на території іноземних держав, терористичними та наслідки такого визнання", - зазначається у проекті.