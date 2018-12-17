Раді пропонують передбачити в'їзд іноземців в Україну лише за біометрикою

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Пропонується зобов'язати громадян держав міграційного ризику попередньо повідомляти в електронному вигляді про намір відвідати Україну

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді передбачити в'їзд іноземних громадян в Україну виключно за паспортними документами, що містять безконтактний електронний носій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Така норма передбачена у законопроекті №9402 щодо посилення контролю за в'їздом в Україну іноземців та осіб без громадянства.

"У контексті заходів держави щодо протидії нелегальній міграції в Україну зазначеними рішеннями РНБО, зокрема визначено необхідність запровадження стосовно іноземців та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в’їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну, а також забезпечення можливості в’їзду в Україну іноземців виключно за паспортними документами, що містять безконтактний електронний носій", - сказано у пояснювальній записці.

Документом також передбачається актуалізація та уточнення положень діючого законодавства у міграційно-візовій сфері з метою запровадження українських біометричних віз.

У пояснювальній вказано, що реалізація закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України.

Разом з тим для закупівлі необхідного обладнання для отримання у іноземців та осіб без громадянства біометричних даних при оформленні віз, а також для розробки відповідного програмного забезпечення необхідно орієнтовно 2600,0 тис. гривень.

"Кошти на зазначені цілі передбачені у паспорті бюджетної програми на 2018 рік МЗС за КПКВ 1401130 (спеціальний фонд) за напрямом використання бюджетних коштів: "Заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби", - зазначають в уряді.

Крім того, витрати на розробку та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи для забезпечення подання іноземцями та особами без громадянства електронного повідомлення про намір відвідати Україну становитимуть орієнтовно 1000,0 тис. гривень.

"Прийняття закону забезпечить посилення контролю за в’їздом в Україну та виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику, що в свою чергу сприятиме нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики", - запевнили у Кабміні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс у ВР закон про посилення контролю за в'їздом іноземців в Україну.

Зазначимо, що у кінці жовтня Кабмін схвалив законопроект про підвищення штрафів за порушення міграційного законодавства.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні правоохоронці відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону.