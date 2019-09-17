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КСУ снова снял закон о люстрации с повестки дня

Новости » Политика    17.09.2019 - 13:31
КСУ снова снял закон о люстрации с повестки дня
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Закон о люстрации изъяли из повестки дня КСУ на 17 сентября

Конституционный суд Украины снял рассмотрение закона о люстрации с повестки дня 17 сентября. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в Конституционном суде.

В КСУ сообщили, что из проекта повестки дня на 17 сентября исключили вопрос, который касался закона об очищении власти.

"Проект повестки дня утверждается утром каждый день. Сегодня его не утвердили, поэтому он изменен. Первый вопрос, вы можете сейчас посмотреть, его нет. Вопрос снят. Далее - следите за порядком дня. Точно так же, как сегодня сняли, могут поставить вопрос на завтра. Эта информация есть на сайте, она официальная", - объяснили в КСУ.

Напомним, 3 сентября КСУ тоже снял с повестки дня рассмотрение закона о люстрации. По данным источников РБК Украина, за проект данного решения не было достаточного количества голосов.

Отметим, перед парламентскими выборами президент Украины Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Документ, в частности, предлагал люстритровать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

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