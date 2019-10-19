У Раді пропонують скасувати закон про люстрацію

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст відповідного законопроекту відсутній на сайті ВР

Верховній раді України пропонують скасувати закон про люстрацію. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський зареєстрував проект закону "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про очищення влади".

Документ внесений до Ради 18 жовтня. Зараз текст закону відсутній на сайті ВР, останній етап проходження проекту - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, закон про люстрацію набув чинності у жовтні 2014 року. Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, згідно з яким звільнення державних службовців на підставі закону України "Про очищення влади" (люстрація) призвело до порушення їх прав.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України останні місяці неодноразово знімав з розгляду закон про люстрацію.

Відзначимо, перед парламентськими виборами глава держави Володимир Зеленський пропонував посилити люстрацію і подавав відповідний законопроект. Документ, зокрема, пропонував люструвати колишнього президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.