Раде предлагают отменить принятие нового избирательного кодекса

В Верховную раду Украины поступило постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Об этом заявил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что нардепы должны его сегодня рассмотреть.

"Вчера было подано постановление об остановке избирательного кодекса. Мы должны ее рассмотреть. Это займет минут 20", - заявил Парубий.

Он добавил, что в 13:00 состоится закрытие десятой сессии восьмого созыва ВР.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%.

В новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.