Раді пропонують скасувати прийняття нового виборчого кодексу

До Верховної ради України надійшла постанова про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Про це заявив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що нардепи мають її сьогодні розглянути.

"Вчора була подана постанова про зупинку виборчого кодексу. Ми маємо її розглянути. Це займе хвилин 20", - заявив Парубій.

Він додав, що о 13:00 відбудеться закриття десятої сесії восьмого скликання ВР.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Рада в другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%.

У новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.