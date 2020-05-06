Раде предлагают определить размеры госстрахования медиков, борющихся с COVID-19

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данный проект закона нардепы рассмотрят на заседании 7 мая

Верховной раде Украины предлагают принять проект закона №3376 "О внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" (об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней). Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Отметим, документом предлагается определить, что работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и государственных научных учреждений подлежат обязательному государственному страхованию на случай заболевания инфекционной болезнью в порядке и на условиях, установленных Кабинетом министров Украины.

Предусматривается, что государство обеспечивает страховые выплаты в таких случаях и в следующих размерах:

в случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Определяется, что в случае инфицирования работника страховая выплата назначается и выплачивается ему в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. При этом в случае смерти работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Члены семьи и родители умершего работника определяются согласно Семейному кодексу.

Так, предусмотрено распространить действие закона на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения коронавирусной болезнью (COVID-19), которые имели место до вступления в силу данного закона.

Напомним, данный проект закона Рада рассмотрит в ходе своего заседания в четверг, 7 мая, о чем свидетельствует опубликованная на сайте парламента повестка дня.

Как писало РБК-Украина, председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая.