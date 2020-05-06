Раді пропонують визначити розміри держстрахування медиків, що борються з COVID-19

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Даний проект закону нардепи розглянуть на засіданні 7 травня

Верховній раді України пропонують ухвалити проект закону №3376 "Про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб). Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зазначимо, документом пропонується визначити, що працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ підлягають обов'язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом міністрів України.

Передбачається, що держава забезпечує страхові виплати у таких випадках та в таких розмірах:

у разі інфікування працівника - у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

у разі смерті працівника - у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Визначається, що у разі інфікування працівника страхова виплата призначається і виплачується йому протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Натомість у разі смерті працівника страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Члени сім’ї та батьки померлого працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу.

Так, передбачено поширити дію цього закону на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я коронавірусною хворобою (COVID-19), які мали місце до набрання чинності цим законом.

Нагадаємо, даний проект закону Рада розгляне у ході свого засідання у четвер, 7 травня, про що свідчить опублікований на сайті парламенту порядок денний.

Як писало РБК-Україна, голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня.