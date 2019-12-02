Раде предлагают определить понятие "вор в законе"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В документе изложена новая редакция статьи "Создание преступной организации"

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде определить понятие "вор в законе". Об этом свидетельствует текст соответствующего законопроекта главы государства №2513, опубликованный на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является "вор в законе". Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

Планируется также внести изменения в статью 43 "Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы, преступной организации или преступного сообщества" Уголовного кодекса, что будет обеспечивать выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности преступного сообщества.

Также предложена новая редакция статьи 255 "Создание преступной организации" УК, которая призвана усовершенствовать механизм привлечения лиц к уголовной ответственности по данной статье.

Кроме того, Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, а именно: статьей 255-1 "Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе "вор в законе", предусматривающей установление уголовной ответственности за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых такой сообществом (часть первая) или пребывания лица в статусе "вор в законе" (часть вторая); статьей 255-2 "Обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества", предусматривающей уголовную ответственность за обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление и/или оказать влияние в любой форме на третьих лиц с целью принятия ими решений или совершения или несовершения ими действий.

Также УК предусматривается дополнить статьей 255-3 "Организация проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею", предусматривающей установление уголовной ответственности за организацию проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении, или руководство такой встречей (сходкой).

Следует также отметить, что статью 256 "Содействие участникам преступной организации или преступного сообщества или сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев, в частности, установление уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, должностным лицом или повторно.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский предлагает ВР принять законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом". Документ был внесен в парламент в понедельник, 2 декабря. Однако сначала текст проекта отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 ноября Зеленский внес в Раду законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития".

Кроме того, глава государства предлагает Верховной раде внести изменения в государственный бюджет на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".