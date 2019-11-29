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Зеленский предлагает Раде ратифицировать соглашение с ЕБРР

Новости » Политика     29.11.2019 - 12:10
Зеленский предлагает Раде ратифицировать соглашение с ЕБРР
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект электрификации Украинской железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован в парламенте 28 ноября, однако пока текст документа еще не опубликован.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупит еврооблигации "Укрзализныци" на 100 млн долларов. Отмечалось, что подписка ЕБРР составляет примерно 17% от общей эмиссии объемом 600 млн долларов. Облигации будут в листинге биржи "Евронекст" в Дублине.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает в Украине новую стратегию сотрудничества.

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