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Раде предлагают внести изменения в Уголовный кодекс по поводу преступных сообществ

Новости » Политика     02.12.2019 - 16:22
Раде предлагают внести изменения в Уголовный кодекс по поводу преступных сообществ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект определен президентом как неотложный

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Законопроект был внесен в парламент в понедельник, 2 декабря. Сейчас текст законопроекта отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Следует отметить, проект определен президентом как неотложный.

Напомним, 29 ноября Зеленский внес в Верховную раду законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект электрификации Украинской железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития".

Как писало РБК-Украина, глава государства также предлагает Верховной раде внести изменения в государственный бюджет на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". В частности, на строительство комплекса предлагается направить 200 млн гривен.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУголовный кодексВерховная Рада
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