Раді пропонують визначити поняття "злодій у законі"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У документі викладена нова редакція статті "Створення злочинної організації"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді визначити поняття "злодій у законі". Про це свідчить текст відповідного законопроекту глави держави №2513, опублікований на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі". Також у даній частині статті пропонується визначити поняття "злодій у законі".

Планується також внести зміни до статті 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації чи злочинної спільноти" Кримінального кодексу, що забезпечуватиме виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної спільноти.

Також запропоновано нову редакцію статті 255 "Створення злочинної організації" ККУ, що покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даною статтею.

Крім того, Кримінальний кодекс пропонується доповнити новими статтями, а саме: статтею 255-1 "Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою (частина перша) чи перебування особи в статусі "злодій у законі" (частина друга); статтею 255-2 "Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій.

Також ККУ передбачається доповнити статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння у її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою).

Слід також зазначити, що статтю 256 "Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу пропонується викласти в новій редакції, передбачивши, зокрема, встановлення кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбаченого частиною першою цієї статті, службовою особою або повторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує ВР прийняти законопроект №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинним співтовариством". Документ був внесений до парламенту в понеділок, 2 грудня. Однак спочатку текст проекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 листопада Зеленський вніс до Ради законопроект №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку".

Крім того, глава держави також пропонує Верховній раді внести зміни в державний бюджет на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".