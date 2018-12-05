В Раде хотят предложить Порошенко присвоить Бандере звание Героя Украины

Фото: памятник Степану Бандере (УНИАН)

Среди авторов постановления подавляющее большинство нардепов - от фракции БПП

В парламенте зарегистрирован проект постановления №9368 "Об обращении к президенту Украины о присвоении звания Героя Украины Бандере Степану Андреевичу (посмертно)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.

Документ был внесен в ВР сегодня, 5 декабря 2018 года. Сейчас текст постановления еще не опубликован на сайте парламента.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, среди авторов постановления подавляющее большинство нардепов - от фракции "Блок Петра Порошенко". Также среди авторов - парламентарии от "Народного фронта".

Напомним, в ноябре в ходе опроса социологической группы "Рейтинг" украинцы назвали наиболее позитивные и негативные фигуры в истории страны. Так, к Степану Бандере положительно относятся 36% опрошенных, а отрицательно - 34% респондентов.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре глава МИД Павел Климкин заявил, что поддерживает создание в Украине Пантеона героев, где будет перезахоронен прах знаковых для Украины личностей, которые ныне покоятся за рубежом, в частности, Степана Бандеры.

Добавим также, британский гражданин Грэм Филлипс, который известен своими антиукраинскими провокациями, обнародовал 15 октября на канале Youtube видео, где он срывает украинский флаг с креста на могиле и прикрепляет надпись "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".