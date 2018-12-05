У Раді хочуть запропонувати Порошенку надати Бандері звання Героя України

Фото: пам'ятник Степану Бандері (УНІАН)

Серед авторів постанови переважна більшість нардепів - від фракції БПП

У парламенті зареєстровано проект постанови №9368 "Про звернення до президента України щодо присвоєння звання Героя України Бандері Степану Андрійовичу (посмертно)". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради.

Документ був внесений у ВР сьогодні, 5 грудня 2018 року. Наразі текст постанови ще не опублікований на сайті парламенту.

Останній етап проходження проекту - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, серед авторів постанови переважна більшість нардепів - від фракції "Блок Петра Порошенка". Також серед авторів - парламентарі від "Народного фронту".

Нагадаємо, в листопаді в ході опитування соціологічної групи "Рейтинг" українці назвали найбільш позитивні і негативні фігури в історії країни. Так, до Степана Бандери позитивно ставляться 36% опитаних, а негативно - 34% респондентів.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні глава МЗС Павло Клімкін заявив, що підтримує створення в Україні Пантеону героїв, де буде перепоховано прах знакових для України постатей, які нині поховані за кордоном, зокрема, Степана Бандери.

Додамо також, британський громадянин Грем Філліпс, який відомий своїми антиукраїнськими провокаціями, оприлюднив 15 жовтня на каналі Youtube відео, де він зриває український прапор з хреста на могилі і прикріплює напис "Тут похований український нацист Степан Бандера".