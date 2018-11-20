Украинцы назвали наиболее позитивные и негативные фигуры в истории страны

Памятник Богдану Хмельницкому (РБК-Украина)

Лучше всего украинцы относятся к Богдану Хмельницкому, хуже всего - к Сталину

Среди исторических фигур украинцы лучше всего относятся к Богдану Хмельницкому (73%), Михаилу Грушевскому (68%) и Ивану Мазепе (53%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 47% и 43% положительно относятся к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательно - 39% и 26% соответственно).

К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), Симону Петлюре положительно и отрицательно относятся по 30% респондентов.

Скорее отрицательно, нежели положительно опрошенные относятся к Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно).

Худшее отношение зафиксировано к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

Как отмечают социологи, за последние шесть лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 20-29 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не согласны и еще 15% не могли определиться со своей позицией.

Отметим, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединяться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.