Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте еще один проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление на сайте Верховной рады.

Он предлагает провести инаугурацию Владимира Зеленского 26 мая.

"Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной рады Украины торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления.

Отметим, сейчас в парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 мая и 1 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что постановления об определении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 мая.

Кроме того, во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что поддержат любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Президент Петр Порошенко готов передать все свои полномочия Зеленскому.