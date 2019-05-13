ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    13.05.2019 - 18:16
Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас в парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте еще один проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление на сайте Верховной рады. 

Он предлагает провести инаугурацию Владимира Зеленского 26 мая.  

"Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной рады Украины торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления.

Отметим, сейчас в парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 мая и 1 июня. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что постановления об определении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 мая. 

Кроме того, во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что поддержат любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Президент Петр Порошенко готов передать все свои полномочия Зеленскому.

В Раде не исключают рассмотрение постановлений об инаугурации во вторник Рада определится с датой инаугурации без вмешательства Парубия
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы 2019инаугурацияВерховная Рада
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь