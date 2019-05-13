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Раді пропонують нову дату інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    13.05.2019 - 18:16
Раді пропонують нову дату інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз у парламенті зареєстровано п'ять проектів постанов з трьома датами інавгурації президента

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій зареєструвала в парламенті ще один проект постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову на сайті Верховної ради.

Він пропонує провести інавгурацію Володимира Зеленського 26 травня.

"Провести 26 травня 2019 року о 10 годині в сесійній залі Верховної ради України урочисте засідання Верховної ради України, присвячене прийняттю присяги Українському народові новообраним президентом України", - йдеться в проекті постанови.

Зазначимо, зараз у парламенті зареєстровано п'ять проектів постанов з трьома датами інавгурації президента - 19, 20 травня та 1 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що постанови про визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на засіданні профільного комітету у вівторок, 14 травня.

Крім того, у фракції "Блок Петра Порошенко" заявили, що підтримають будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Президент Петро Порошенко готовий передати всі свої повноваження Зеленському.

У Раді не виключають розгляд постанов про інавгурацію у вівторок Рада визначиться з датою інавгурації без втручання Парубія
Новини України Порошенко Зеленський выборы 2019инаугурацияВерховна Рада
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