Раді пропонують нову дату інавгурації Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз у парламенті зареєстровано п'ять проектів постанов з трьома датами інавгурації президента

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій зареєструвала в парламенті ще один проект постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову на сайті Верховної ради.

Він пропонує провести інавгурацію Володимира Зеленського 26 травня.

"Провести 26 травня 2019 року о 10 годині в сесійній залі Верховної ради України урочисте засідання Верховної ради України, присвячене прийняттю присяги Українському народові новообраним президентом України", - йдеться в проекті постанови.

Зазначимо, зараз у парламенті зареєстровано п'ять проектів постанов з трьома датами інавгурації президента - 19, 20 травня та 1 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що постанови про визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на засіданні профільного комітету у вівторок, 14 травня.

Крім того, у фракції "Блок Петра Порошенко" заявили, що підтримають будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Президент Петро Порошенко готовий передати всі свої повноваження Зеленському.