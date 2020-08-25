В Раде предлагают не монетизировать "пакет малыша"

В Верховной раде Украины предлагают отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде. Так, 72 народных депутата зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект №3006а.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Быть или не быть пакету малыша? На этот вопрос 72 народных депутата (включая меня) ответили в законопроекте №3006а. Спойлер: как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу "Пакет малыша". Считаем, что монетизировать ее не стоит", - написала парламентарий.

Она назвала основные причины, почему не стоит монетизировать эту услугу. В частности, согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Нардеп подчеркнула, что почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Кроме того, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

"На монетизацию "пакета" вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Опять же аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", - отметила нардеп.

Кравчук подчеркнула, что после окончания срока внесения альтернативных законопроектов депутаты как можно скорее рассмотрят проект №3006а с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены пакетами малыша.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

Напомним, Министерство социальной политики не исключает возвращение "пакетов малыша" в натуральном виде вместо выплат.

Как писало РБК-Украина, ранее ЮНИСЕФ призвал Кабинет министров сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша".

Так, 29 июля КМУ ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".