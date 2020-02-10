Раде предлагают изменения в закон о передаче объектов права госсобственности

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Кабмин внес в Раду 10 февраля

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3043 "О внесении изменения в статью 7 закона "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" о передаче целостных имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений (частей) и другого имущества оперативно-спасательной службы гражданской защиты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Так, законопроект был зарегистрирован в Раде сегодня, 10 февраля. Его текст сейчас отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. В Фонде государственного имущества отметили, что, согласно закону, аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года Верховная рада приняла закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Документ излагает в новой редакции Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины об процедурах банкротств и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности

Добавим также, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн.