Раді пропонують зміни до закону про передачу об'єктів права держвласності

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект Кабмін вніс до Ради 10 лютого

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3043 "Про внесення зміни до статті 7 закону "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Так, законопроект був зареєстрований у Раді сьогодні, 10 лютого. Його текст зараз відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набув чинності з 1 лютого 2020 року. У Фонді державного майна зазначили, що, відповідно до закону, оренда державного, а також комунального майна буде відбуватися через систему ProZorro.Продажі.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2019 року Верховна рада прийняла закон "Про оренду державного та комунального майна". Документ викладає в новій редакції закон України "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України про процедурах банкрутств і ряду законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності

Додамо також, від приватизації державного майна в 2019 році до державного бюджету України надійшло 536,5 млн грн.