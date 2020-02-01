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В Украине изменились правила аренды государственного имущества

Новости » Экономика     01.02.2020 - 15:56
В Украине изменились правила аренды государственного имущества
Фото: Фонд госимущества (spfu.gov.ua)

Передача объекта в аренду будет происходить после проведения аукциона или без проведения аукциона

Новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:

  1. Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду
  2. Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему)
  3. Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней
  4. Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды
  5. Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду
  6. Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды

В Украине изменились правила аренды государственного имущества

Напомним, в октябре 2019 года Верховная рада приняла закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины о процедурах банкротств и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности

Как сообщало РБК-Украина, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.

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