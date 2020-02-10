В Раде появился законопроект Кабмина о совершенствовании третейских судов

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду Украины законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован сегодня,10 февраля, под №3045.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил разработанный Министерством юстиции законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)".

Согласно законопроекту, третейские суды будут действовать на постоянной основе при организациях, а также будут расширены полномочия органов третейского самоуправления. Отмечалось также, что в случае, если третейские суды не обратятся в органы госрегистрации в установленный срок, их деятельность будет прекращена в судебном порядке.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в конце декабря 2019 года Кабмин одобрил два законопроекта, регулирующих работу суда присяжных.