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Кабмин поддержал законопроект о совершенствовании третейских судов

Новости » Политика     30.01.2020 - 18:14
Кабмин поддержал законопроект о совершенствовании третейских судов
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Третейские суды планируют включить в работу организаций на постоянной основе

Кабинет министров Украины поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам главы Минюста Дениса Малюська, согласно законопроекту, третейские суды будут действовать на постоянной основе при организациях, а также будут расширены полномочия органов третейского самоуправления.

"Мы планируем создать эффективную систему третейских судов, которая значительно разгрузит судебную систему, поскольку будет восстановлено доверие общества к третейскому разбирательству. Важно, что в законопроект включены предохранители, которые не позволят третейским судам способствовать или быть привлеченным к рейдерским действиям", - заявил Малюська.

Также министр отметил, что в случае, если третейские суды не обратятся в органы госрегистрации в установленный срок, их деятельность будет прекращена в судебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине платформа для работы с открытыми данными Opendatabot зафиксировала первую попытку рейдерского захвата в 2020 году. 21 января собственника компании "Профтим" пытались сменить на основании поддельной доверенности.

Также сообщалось, что Министерство юстиции усовершенствует систему распределения, направления и перевода осужденных. В министерстве планируют сделать систему размещения осужденных максимально прозрачной.

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