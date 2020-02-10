У Раді з'явився законопроект Кабміну про вдосконалення третейських судів

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради України законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований сьогодні, 10 лютого, під №3045.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".

Згідно із законопроектом, третейські суди діятимуть на постійній основі при організаціях, а також будуть розширені повноваження органів третейського самоврядування. Зазначалося також, що в разі, якщо третейські суди не звернуться до органів держреєстрації в установлений термін, їх діяльність буде припинена в судовому порядку.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, наприкінці грудня 2019 року Кабмін схвалив два законопроекти, що регулюють роботу суду присяжних.