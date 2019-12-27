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Кабмин одобрил упрощение работы суда присяжных

Новости » Политика     27.12.2019 - 15:05
Кабмин одобрил упрощение работы суда присяжных
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство предлагает заслушивать дела полтора месяца, а не полтора года

Кабинет министров одобрил два законопроекта, которые будут регулировать работу суда присяжных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Предлагается возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения.

Правительство предлагает заслушивать дела полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; увеличить количество присяжных с трех до семи и уменьшить количество судей, которые будут рассматривать дело с двух до одного.

"Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлению Государственной судебной администрации", - написал Гончарук.

Напомним, закон президента Владимира Зеленского судебной реформы, которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины в четверг, 7 ноября, вступил в силу. Против этого закона выступают ряд международных институций.

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