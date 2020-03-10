В Раде появился текст закона Зеленского об изменениях в Таможенный кодекс

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3194 президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Законопроект носит сугубо технический характер.

"Внести в Таможенный кодекс Украины следующие изменения: 1) в части девятой статьи 340 и части первой статьи 359 слова "Верховный суд Украины" и "генеральный прокурор Украины" во всех падежах заменить словами "Верховный суд" и "генеральный прокурор" в соответствующем падеже; 2) в части второй статьи 456 и части второй статьи 457 слова "Генеральной прокуратурой Украины" заменить словами "офисом генерального прокурора", - указано в тексте документа.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования наивысших в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.

Напомним, ранее во вторник Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины", однако изначально текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября законопроект авторства главы государства №1032 о реформировании Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу. Этот документ предусматривает рост зарплат прокуроров.

К слову, законопроект №1032 о реформировании ГПУ нардепы поддержали во втором чтении 19 сентября. Так, 259 народных депутатов проголосовали за принятие документа.