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Зеленский подписал закон о реформировании ГПУ

Новости » Политика    23.09.2019 - 21:13
Зеленский подписал закон о реформировании ГПУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект был подписан 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект авторства президента №1032 относительно реформирования Генеральной прокуратуры Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Зеленский подписал закон о реформировании ГПУ

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Напомним, как ранее заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский, законопроект о реформе Генеральной прокуратуры, в частности, имеет положение о росте зарплат прокуроров. Закон предусматривает заработную плату прокурору в размере от 15 прожиточных минимумов.

Законопроект №1032 о реформировании Генпрокуратуры Украины был принят Верховной радой во втором чтении. 259 народных депутатов проголосовали за принятие документа 19 сентября.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский внес в Раду закон, в котором предложил провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий законопроект был внесен как неотложный 29 августа.

Рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании Генпрокуратуры комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики не увидел.

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