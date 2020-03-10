У Раді з'явився текст закону Зеленського про зміни до Митного кодексу

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №3194 президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначимо, останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Законопроект носить суто технічний характер.

"Внести до Митного кодексу України такі зміни: 1) у частині дев'ятій статті 340 та частині першій статті 359 слова "Верховний суд України" та "генеральний прокурор України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Верховний суд" та "генеральний прокурор" у відповідному відмінку; 2) у частині другій статті 456 та частині другій статті 457 слова "Генеральною прокуратурою України" замінити словами "офісом генерального прокурора", - вказано у тексті документа.

У пояснювальній записці наголошується, що прийняття закону дасть змогу уточнити у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсні найменування найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назви посад керівників таких органів.

Нагадаємо, раніше у вівторок Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України", однак спочатку текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня законопроект авторства глави держави №1032 про реформування Генеральної прокуратури України набув чинності. Цей документ передбачає зростання зарплат прокурорів.

До слова, законопроект №1032 про реформування ГПУ нардепи підтримали у другому читанні 19 вересня. Так, 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа.