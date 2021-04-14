В Раде появился текст закона о ликвидации ОАСК: что предлагает Зеленский

В Верховной раде появился текст законопроекта №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева. Вместо него президент Владимир Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной административный суд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Кабинету министров и Государственной судебной администрации поручается принять в пределах компетенции меры, необходимые для реализации закона.

"Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, в Киевский городской окружной административный суд", - предусматривает закон.

Окружной административный суд города Киева безотлагательно, в течение десяти рабочих дней, передает судебные дела, которые находятся в его владении, в Киевский окружной административный суд.

До начала работы Киевского городского окружного админсуда дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которого распространяется на столицу, рассматривает и решает Киевский окружной административный суд.

"Ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Образовать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве. Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев", - говорится в тексте закона.

В парламентской фракции "Слуга народа" РБК-Украина рассказали, что законопроект о ликвидации ОАСК Верховная рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - до конца апреля. Не исключено, что документ будет обсуждаться на внеочередном заседании.

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что после ликвидации ОАСК его судьям предложат перевестись в новый суд.

Отметим, 13 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ликвидации ОАСК. Он объяснил свою инициативу тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и утратил доверие.

РБК-Украина ранее сообщало, что последний громкий скандал с ОАСК произошел на прошлой неделе, когда на попытке дать крупную взятку судье задержали адвоката Юрия Зонтова - брата скандального главы ОАСК Павла Вовка.