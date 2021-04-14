У Раді з'явився текст закону про ліквідацію ОАСК: що пропонує Зеленський

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Замість нього президент Володимир Зеленський пропонує утворити Київський міський окружний адміністративний суд.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

До початку роботи Київського міського окружного адмінсуду справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на столицю, розглядає та вирішує Київський окружний адміністративний суд. Окружний адміністративний суд міста Києва невідкладно, протягом десяти робочих днів, передає судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду. "З дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду", - передбачає закон. Кабінету міністрів та Державній судовій адміністрації доручається вжити в межах компетенції заходів, необхідних для реалізації закону.

"Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві. Територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ", - сказано у тексті закону.

У парламентській фракції "Слуга народу" РБК-Україна розповіли, що законопроект про ліквідацію ОАСК Верховна рада розгляне на наступному пленарному тижні - до кінця квітня. Не виключено, що документ буде обговорюватися на позачерговому засіданні.

Нагадаємо, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що після ліквідації ОАСК його суддям запропонують перевестися в новий суд.

Відзначимо, 13 квітня Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз у корупційних скандалах і втратив довіру.

РБК-Україна раніше повідомляло, що останній гучний скандал з ОАСК стався минулого тижня, коли на спробі дати хабар судді затримали адвоката Юрія Зонтова - брата скандального глави ОАСК Павла Вовка.