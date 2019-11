В Раде появился текст закона Кабмина о таможенном тарифе

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №2482 "О таможенном тарифе Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, документ был разработан с целью приведения товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2017 во исполнение международных обязательств в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

В пояснительной записке указано, что Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС) является многоцелевой товарной номенклатурой, которая используется в 207 странах мира с целью проведения однообразной классификации товаров для установления таможенных тарифов, осуществления мер нетарифного регулирования и сбора статистических данных внешней торговли.

"Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в том числе в странах Европейского союза, с 1 января 2017 года осуществляется на основе ГС-2017", - отмечается в пояснительной.

В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных, в частности, с различиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции; а также невозможностью сопоставления таможенной статистики, предоставленной в рамках договоренностей об обмене статистической информацией.

Законом предусматривается новая редакция Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 (ГС-2017) на уровне первых шести знаков (официальное издание ВМО) и комбинированной номенклатуры Европейского союза (КН ЕС) на уровне седьмого и восьмого знаков (Official Journal of the European Communities, L 294 от 28.10.2016, vol. 59), с учетом обязательств в рамках ВТО.

При этом проектом нового Таможенного тарифа Украины не предусматривается изменение ставок ввозной пошлины на товары, а лишь изменение классификации отдельных товаров.

Указано, что реализация документа не влияет на поступления и расходы государственного и/или местных бюджетов, поскольку он не требует финансовых затрат, а имеет сугубо технический характер и предусматривает перевод Таможенного тарифа Украины на базу УКТВЭД новой версии.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Раду законопроект №2482 "О таможенном тарифе Украины" 21 ноября, однако сначала текст документа отсутствовал на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, в ходе заседание 20 ноября правительство одобрило законопроект о таможенном тарифе Украины. Отмечалось, что документ предусматривает упрощение процедуры таможенного оформления товаров и адаптацию статистической системы к международным стандартам.