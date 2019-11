У Раді з'явився текст закону Кабміну про митний тариф

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №2482 "Про митний тариф України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, документ було розроблено з метою приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2017 на виконання міжнародних зобов’язань у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

У пояснювальній записці вказано, що Гармонізована система опису та кодування товарів (ГС) є багатоцільовою товарною номенклатурою, що використовується у 207 країнах світу з метою проведення одноманітної класифікації товарів для встановлення митних тарифів, здійснення заходів нетарифного регулювання та збирання статистичних даних зовнішньої торгівлі.

"Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського Союзу, з 1 січня 2017 року здійснюється на основі ГС-2017", - зазначається у пояснювальній.

У зв’язку з цим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується; а також неможливістю зіставлення митної статистики, наданої у рамках домовленостей про обмін статистичною інформацією.

Законом передбачається нова редакція Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) на рівні перших шести знаків (офіційне видання ВМО) і Комбінованої номенклатури Європейського союзу (КН ЄС) на рівні сьомого і восьмого знаків (Official Journal of the European Communities, L 294 від 28.10.2016, vol. 59), з урахуванням зобов’язань у рамках СОТ.

При цьому проектом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок увізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

Вказано, що реалізація документу не вплине на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, оскільки він не потребує фінансових витрат, а має суто технічний характер і передбачає переведення Митного тарифу України на базу УКТЗЕД нової версії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Ради законопроект №2482 "Про митний тариф України" 21 листопада, однак спочатку текст документа був відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна, в ході засідання 20 листопада уряд схвалив законопроект про митний тариф України. Зазначалося, що документ передбачає спрощення процедури митного оформлення товарів і адаптацію статистичної системи до міжнародних стандартів.