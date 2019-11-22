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Кабмин внес в парламент законопроект о таможенном тарифе

Новости » Экономика     22.11.2019 - 13:21
Кабмин внес в парламент законопроект о таможенном тарифе
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона предусматривает упрощение процедуры таможенного оформления товаров

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2482 "О таможенном тарифе Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Так, соответствующий проект был зарегистрирован в Раде 21 ноября. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в ходе заседания 20 ноября правительство одобрило законопроект о таможенном тарифе Украины. Отмечалось, что документ предусматривает упрощение процедуры таможенного оформления товаров и адаптацию статистической системы к международным стандартам.

Как писало РБК-Украина, Кабмин также внес в Верховную раду законопроект №0010 "О присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА". Так, в ходе заседания 20 ноября КМУ одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Принятие документа будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации товаров между Украиной и Европейским союзом.

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